МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты, а заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Блинкен заявил о необходимости продления "продуктовой сделки"

Срок действия сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов.

"Нет, конкретные сроки сейчас не обсуждались, различные варианты имеются. Сейчас идет очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма", — сообщил собеседник агентства.

Комментируя намерения официального Киева о том, чтобы продлить соглашение на год, источник отметил, что "пока рано говорить о сроках". "Повторяю, мы сейчас не на том этапе. Это различные инициативы, озвученные сторонами. Все решится за столом переговоров после обсуждения всех деталей и разногласий", — отметил он.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявляли, что "таких возражений не поступило", одновременно отмечая, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.