МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей ввели 27 февраля утром на федеральной трассе М-5 от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля в Челябинской области из-за непогоды, сообщает Управление федеральных автодорог "Южный Урал". На Крымском мосту временно ограничили движение для автомобилей и поездов

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) с 06.30 (04.30 мск) 27 февраля введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль. Ориентировочное время снятия ограничения 12.00 (10.00 мск) 27 февраля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители смогут узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Упрдор "Южный Урал" 8-351-266-65-63.

Также единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска предупреждает жителей о гололеде в городе из-за ожидаемых 27 февраля осадков в виде снега, переходящего в дождь, порывов ветра до 23 м/с.