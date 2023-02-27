МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. РЖД до конца 2023 года ввели скидку 29,3% к тарифам на дополнительные объемы перевозок труб из черных металлов и металлических конструкций со станции "Лиски" Юго-Восточной железной дороги на станцию "Жаровиха" Северной железной дороги, следует из решения правления компании. РЖД увеличили погрузку на три процента

Протокол заседания правления датирован 9 февраля текущего года и опубликован в понедельник в корпоративной газете компании "Гудок".

"Установить … понижающий коэффициент 0,707 к действующим тарифам … на перевозки труб из черных металлов (позиция ЕТСНГ 323) и конструкций металлических (позиция ЕТСНГ 371) в собственных (арендованных) полувагонах и специализированных платформах моделей 13-1796-01, 13-1796-03, 13-2118-03, 13-1163, 13-1163-01, 13-4108 со станции Лиски Юго-Восточной железной дороги на станцию Жаровиха Северной железной дороги", — говорится в решении.

Скидка вступает в силу в установленном порядке и действует по 31 декабря 2023 года включительно. РЖД сократили глубину продаж билетов на некоторые поезда до 45 суток

"Указанный понижающий коэффициент применяется только на дополнительный объем внутрироссийских перевозок труб из черных металлов (позиция ЕТСНГ 323) и конструкций металлических (позиция ЕТСНГ 371)… со станции Лиски Юго-Восточной железной дороги на станцию Жаровиха Северной железной дороги, превышающий суммарно 6 730 тонн за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно", — отмечается в решении.

РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%.