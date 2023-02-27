РЖД ввели скидку 29,3 процента на дополнительные объемы перевозок труб из черных металлов
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. РЖД до конца 2023 года ввели скидку 29,3% к тарифам на дополнительные объемы перевозок труб из черных металлов и металлических конструкций со станции "Лиски" Юго-Восточной железной дороги на станцию "Жаровиха" Северной железной дороги, следует из решения правления компании.
Протокол заседания правления датирован 9 февраля текущего года и опубликован в понедельник в корпоративной газете компании "Гудок".
"Установить … понижающий коэффициент 0,707 к действующим тарифам … на перевозки труб из черных металлов (позиция ЕТСНГ 323) и конструкций металлических (позиция ЕТСНГ 371) в собственных (арендованных) полувагонах и специализированных платформах моделей 13-1796-01, 13-1796-03, 13-2118-03, 13-1163, 13-1163-01, 13-4108 со станции Лиски Юго-Восточной железной дороги на станцию Жаровиха Северной железной дороги", — говорится в решении.
Скидка вступает в силу в установленном порядке и действует по 31 декабря 2023 года включительно.
"Указанный понижающий коэффициент применяется только на дополнительный объем внутрироссийских перевозок труб из черных металлов (позиция ЕТСНГ 323) и конструкций металлических (позиция ЕТСНГ 371)… со станции Лиски Юго-Восточной железной дороги на станцию Жаровиха Северной железной дороги, превышающий суммарно 6 730 тонн за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно", — отмечается в решении.
РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%.
https://1prime.ru/transport/20230227/839915660.html