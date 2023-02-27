МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Строительство судна "Новатэка" Saam FSU, предназначенного для перевалки компанией своего сжиженного природного газа вблизи Мурманска, завершено, судно вышло из южнокорейского порта Окпо, следует из данных системы отслеживания нахождения судов marinetraffic. На судне в порту Сахалина произошла утечка метана

"Новатэк" заказал два плавучих хранилища СПГ на южнокорейской верфи Daewoo Shipping & Marine Engineering (DSME) в 2020 году. По плану, каждое судно должно быть способно переваливать 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Стоимость заказа составляла 901,3 миллиарда вон (748 миллионов долларов по курсу на тот момент).

Строительство судна для мурманской перевалки завершено, 22 февраля оно вышло из порта Окпо. В системе не указывается конечная точка назначения, однако СМИ сообщают, что оно пройдет через Суэцкий канал, а затем вдоль побережья Норвегии к Баренцеву морю. Его конечная точка расположена в южной части губы Ура Мурманской области.

Ожидается, что позже в этом году будет готов второй корабль — Koryak FSU. Он отправится из Южной Кореи в бухту Бечевинская на юге Камчатки.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат планирует организовать два комплекса по перевалке и хранению СПГ — в Мурманской области и на Камчатке, каждый объемом 20 миллионов тонн в год. Оба терминала планируется запустить в 2023 году.