МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели правительство в 2023 году направит 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Boeing приостановил поставки самолетов модели 787 из-за проблем с фюзеляжем

Во время совещания Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина в крайне сжатые сроки выполнить задачи по расширению выпуска всей линейки отечественных лайнеров.

"Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей", — сказал Мишустин.

Премьер-министр сообщил, что, начиная со следующего года, правительство будет специально предусматривать средства в федеральном бюджете на такие цели.

"В течении 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", — сообщил Мишустин.

Он добавил, что авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов. По словам Мишустина, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику.