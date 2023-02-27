МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Объем автоперевозок зерновых культур, осуществленных через цифровую логистическую платформу Smartseeds (входит в "Деметра-холдинг"), в 2022 году по сравнению с 2021 годом удвоился, превысив 1 миллион тонн, говорится в сообщении холдинга. Правительство профинансирует льготные тарифы на перевозку агропродукции

"В 2022 году объем автоперевозок зерновых культур, осуществленных через цифровую логистическую платформу Smartseeds, превысил 1 миллион тонн, что вдвое больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении. Всего с момента запуска Smartseeds в 2017 году через платформу перевезено более 3,5 миллиона тонн сельскохозяйственных грузов. Компания работает в 17 регионах РФ.

За последний год число зарегистрированных на платформе грузоперевозчиков увеличилось на 20%, до 12 тысяч, а зарегистрированных заказчиков (сельхозтоваропроизводителей, экспортеров, зернотрейдеров) – в 2,5 раза. Существенный рост по итогам года продемонстрировали и цифровые каналы взаимодействия с аграриями и грузоперевозчиками: выросла посещаемость сайта и количество установок приложения для перевозчиков.

"Рынок перевозок сельскохозяйственной продукции нуждается в цифровой трансформации, которая позволит аграриям упростить подход к ведению бизнеса и повысить его эффективность. Использование платформы Smartseeds помогает компаниям оптимизировать время и ресурсы, затрачиваемые на логистику. Заказчики получают прямой доступ к большой базе исполнителей и могут вывозить большие объемы сельскохозяйственных грузов в режиме 24/7", — приводятся в сообщении слова директора Smartseeds Антона Кондратова.

"Деметра-холдинг" объединяет ряд трейдинговых и инфраструктурных компаний зернового рынка РФ. Среди активов — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,5%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдинг также владеет 50% минус одной акцией Объединенной зерновой компании и 100% железнодорожного оператора "Русагространс", Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского и Дишнинского элеваторов. В его структуру также входят 100% маркетплейса поле.рф и 75% цифровой логистической платформы Smartseeds, предназначенных для аграрного бизнеса.