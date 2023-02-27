МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились о "пятой свободе воздуха" для авиакомпаний: таким образом, перевозчик одного государства при следовании из своей страны в конечный пункт назначения сможет брать на борт пассажиров и грузы третьей страны, сообщает Росавиация. Лидеры Венесуэлы и Колумбии подписали торговое соглашение

"Авиационными властями России и Венесуэлы в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с 5-й свободы воздуха", — говорится в телеграм-канале Росавиации.

Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва — Варадеро — Порламар и обратно, венесуэльские — по маршруту Каракас — Гавана — Москва и обратно. Договоренность авиавластей действует до конца сезона IATA "Лето 2024". В зимнем сезоне 2022/2023 полеты между странами осуществляют авиакомпании Nordwind и Conviasa.

Свободы воздушного пространства представляют собой набор правил гражданской авиации, дающих право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другой страны на определенных условиях. Пятая степень свободы воздуха — право в отношении регулярных воздушных перевозок, предоставляемое одним государством другому, в соответствии с которым назначенный перевозчик имеет право выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера по соглашению пассажиров, почту и грузы, следующие из третьего государства или в него.