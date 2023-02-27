ТЮМЕНЬ, 27 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино. "Аэрофлот" запустит рейсы в турецкий Измир с 27 мая

Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

"Открыты продажи авиабилетов по направлению Тюмень-Стамбул. Рейсы будут выполняться с 30 марта еженедельно по четвергам авиакомпанией Red Wings", – следует из сообщения.

Вылет из Тюмени в 03:30, прибытие в Стамбул в 06:50 (указано местное для каждого аэропорта время), в пути пассажиры будут находиться 5 часов 20 минут.