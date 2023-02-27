2023-02-27T13:56:11+03:00
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2023-02-27T13:56:11+03:00
2023
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Red Wings запустит прямой авиарейс из Тюмени в Стамбул
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Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино. Выполнение рейсов будет осуществляться... ПРАЙМ, 27.02.2023
транспорт, бизнес, новости, тюмень, стамбул, red wings
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЮМЕНЬ, 27 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино.
Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.
"Открыты продажи авиабилетов по направлению Тюмень-Стамбул. Рейсы будут выполняться с 30 марта еженедельно по четвергам авиакомпанией Red Wings", – следует из сообщения.
Вылет из Тюмени в 03:30, прибытие в Стамбул в 06:50 (указано местное для каждого аэропорта время), в пути пассажиры будут находиться 5 часов 20 минут.