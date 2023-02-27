МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Холдинг РЖД в праздничные дни февраля 2023 года увеличил перевозки пассажиров на поездах дальнего следования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до около 1,6 миллиона человек, сообщила компания. Air Astana достигла рекорда в пассажироперевозках в 2022 году

"В период праздничных дней, с 22 по 26 февраля, поездами дальнего следования холдинга РЖД воспользовались около 1,6 млн пассажиров. Этот показатель в 1,7 раза превышает перевозки пассажиров за аналогичный период прошлого года и на 36% – такой же показатель допандемийного 2019 года", — говорится в сообщении.

Самыми популярными днями для поездок стали 22 и 26 февраля. В эти дни отправлялось свыше 370 тысяч пассажиров (372 тысяч и 378 тысяч человек соответственно).

Холдинг на праздничные дни февраля назначал более 260 дополнительных поездов. Они курсировали максимально возможной составностью. Для увеличения емкости мест в поезда также были включены более 100 дополнительных вагонов. Средняя заполняемость поездов в праздничные дни составила 85-90%.

"Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались поезда, курсирующие из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Петрозаводск, Пензу, Чебоксары, Нижний Новгород, Белгород, Воронеж", — пишут РЖД.

Также в праздничные дни большой популярностью у пассажиров традиционно пользовались туристические поезда. Сразу семь туристических поездов отправились в рейсы 23 февраля практически полной загрузкой.