МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ведущие китайские авиаперевозчики возобновили полеты в московский "Шереметьево", сейчас в аэропорт летает шесть компаний, говорится в релизе воздушной гавани. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках

"China Eastern Airlines, Sichuan Airlines и Beijing Capital Airlines вновь приступили к выполнению рейсов в аэропорт "Шереметьево". С 21 по 26 февраля 2023 года три крупнейших китайских авиакомпании возобновили выполнение рейсов по уникальным в Московском авиаузле маршрутам из городов Китая в международный аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Аэропорт отмечает, что на сегодняшний день полеты из "Шереметьево" выполняют шесть китайских авиаперевозчиков, в числе которых также авиакомпании Hainan Airlines, Air China и China Southern Airlines. В феврале перевозчики увеличили частоту полетов: Air China – с 1 до 7 рейсов, Hainan Airlines – с 1 до 2 рейсов в неделю.

"Открытие прямых рейсов в Чэнду, Циндао и Шанхай из "Шереметьево" позволит удовлетворить ожидаемый спрос на перелеты по данным направлениям, связанный с возобновлением организованного туризма и развитием деловых отношений между Китаем и Россией", — отмечает аэропорт. С 21 февраля возобновлены полеты авиакомпании Sichuan Airlines по маршруту Чэнду – Москва – Чэнду. Рейсы выполняются 2 раза в неделю на Airbus А330-300: на прилет – по вторникам и субботам в 18.15 мск, на вылет – по средам и воскресеньям в 16.10 мск.

С 23 февраля возобновила рейсы по маршруту Циндао – Москва – Циндао авиакомпания Beijing Capital Airlines. Рейсы выполняются 2 раза в неделю (по четвергам и воскресеньям) на широкофюзеляжных авиалайнерах Airbus A330: на прилет – в 17.35 мск, на вылет – в 19.55 мск. С 26 февраля авиакомпания China Eastern Airlines вновь приступила к полетам по маршруту Шанхай – Москва – Шанхай. Авиаперевозчик будет летать 3 раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям): время прилета — 17.05 мск, время вылета – 19.15 мск. Рейсы выполняются на воздушном судне А330-300.

"Расширение полетной программы в города Китая откроет пассажирам аэропорта "Шереметьево" новые возможности для путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Так, авиакомпания Beijing Capital Airlines предлагает удобные стыковки не только внутри Китая – в Шанхай, Шэньчжэнь, Чанша, Чжэнчжоу, но и по международным направлениям – в Мельбурн и, в ближайшее время, в Сидней. Путешественники из КНР, в свою очередь, могут воспользоваться широкой маршрутной сетью "Шереметьево" для перелетов по России и странам СНГ", — говорится в релизе.