МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем, без ограничений за рубеж могут летать 182 самолета отечественных авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Склонность россиян к сбережению в феврале продолжила увеличиваться

"В 2023 году Минтранс РФ ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезенных пассажиров между Россией и КНР", — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что этому будет способствовать снятие ограничений на пресечение границы китайской стороной, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, а также восстановление процедуры организации безвизовых поездок групп туристов.

"Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких воздушных судов продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр", — говорится в сообщении.