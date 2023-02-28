МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) ожидает получить от производителя первые пассажирские вагоны, в которых будет больше места для пассажиров, не ранее 2024 года, сообщил РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов. РЖД увеличили пассажироперевозки на дальних поездах на праздники

По словам главы ФПК, компания и конструкторские подразделения разработчика — "Трансмашхолдинга" (ТМХ) — проводят корректировку технических заданий на разработку такого вагона увеличенного габарита Т.

"Это связано с мероприятиями по импортозамещению. В этом году производитель планирует приступить к изготовлению опытных образцов, чтобы провести их сертификационные испытания и в первой половине следующего года получить сертификат соответствия. После этого сможем начать и эксплуатацию", — сообщил Пястолов.

Глава ФПК напомнил, что ранее компания представляла пассажирам для обсуждения три концепта вагона габарита Т, среди которых были модульный, капсульный и с расположением мест "ёлочкой", и детально анализировала потребительские характеристики.

"Мы также проводили исследование на территории Тверского вагоностроительного завода, его участниками стали сотрудники АО "ФПК", в том числе проводники. В течение дня они находились в условиях, приближенных к реальной поездке, и затем на основе собственных наблюдений оценивали качество и удобство предложенных макетов (модульный, капсульный, "ёлочка"). Сейчас интерьер вагона габарита Т дорабатывается с учётом полученных отзывов", — рассказал Пястолов.