МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) планирует максимально автоматизировать рабочие процессы проводников поездов дальнего следования, чтобы они смогли уделять еще больше времени сервису и общению с пассажирами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов. РЖД ввели скидку на перевозку труб из черных металлов

Он рассказал, что, по мнению пассажиров, характеризует хорошего проводника.

"Это хозяин вагона, гостеприимный, внимательный, вежливый, готовый найти подход к каждому. И в ближайшем будущем мы планируем максимально автоматизировать все производственные процессы проводников, чтобы они могли больше времени уделять сервисной составляющей своей работы и общению с пассажирами", — сказал глава ФПК.

Гендиректор компании напомнил, что проводники уже с помощью специальных устройств проводят посадку пассажиров без бумажных билетов – только по документам, удостоверяющим личность.

"В дальнейшем мы планируем значительно расширить функционал данных устройств, что позволит получать информацию от Центра содействия мобильности ОАО "РЖД" при перевозке маломобильных граждан, принимать безналичную оплату в пути следования и др.", — рассказал Пястолов.