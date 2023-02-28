НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — ПРАЙМ. Правительство Индии запретило заход в индийские порты для погрузки и разгрузки нефтяных танкеров, сухогрузов и судов общего назначения возрастом старше 25 лет, как зарегистрированным в Индии, так и под иностранным флагом, сообщил генеральный директорат судоходства. Завершилось строительство судна "Новатэка" для перевалки СПГ в Мурманске

Возрастное ограничение будет применяться только к судам под индийским и иностранным флагом, которым требуется лицензия генерального директората судоходства Индии в соответствии с разделами 406 и 407 закона о торговом судоходстве 1958 года. Кроме того, ограничение по возрасту также будет применяться к судам, которым предоставлено освобождение от лицензионных требований в соответствии со статьями 406 и 407 закона о торговом судоходстве, обычно называемых правилами каботажа.

Раздел 406 предписывает, что "ни одно индийское судно и никакое другое судно, зафрахтованное гражданином Индии или компанией или кооперативным обществом, не должно выходить в море из порта или места внутри Индии или за ее пределами, кроме как по лицензии, выданной Генеральным директоратом в соответствии с этим разделом".

Согласно разделу 407 Закона о торговом судоходстве, "Никакое судно, кроме индийского судна или судна, зафрахтованного гражданином Индии, компанией или кооперативным обществом, не должно заниматься каботажной торговлей в Индии, кроме как на основании лицензии, выданной Генеральным директором в соответствии с этим разделом". СМИ: первый после землетрясения танкер был допущен к терминалу Джейхан

В случае газовозов/химовозов, контейнеровозов, цементовозов, работающих в портах портовых буксиров, специализированных судов, таких как водолазная поддержка, геотехнические работы, прокладка труб, сейсморазведка, разработка скважин и жилые баржи, предельный возраст для эксплуатации установлен в 30 лет.

Критерий возраста также будут применяться к судам под иностранным флагом, которым требуется лицензия в соответствии с разделами 406 и 407 закона о торговом судоходстве для работы в пределах исключительной экономической зоны Индии, независимо от того, зафрахтованы они индийской организацией или иным образом. В таких случаях максимальный возраст судна рассчитывается на дату начала обслуживания или перевозки груза.

Возраст судна будет рассчитываться исходя из "Даты сдачи", указанной в свидетельстве о безопасности конструкции грузового судна или любом другом обязательном сертификате, выданном в соответствии с кодексом Международной морской организации.

"Средний возраст мирового флота имеет тенденцию к снижению, (но) средний возраст индийского тоннажа с годами имеет тенденцию к увеличению …. Безопасность человеческой жизни на море и судов зависит от качества тоннажа, зарегистрированного под флагом страны", — отмечается в заявлении генерального директората судоходства Индии.