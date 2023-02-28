С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщили власти города. Группа "Дело" запустила морские перевозки из Санкт-Петербурга в Стамбул

"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты", — сказано в Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.

По данным властей города, в аэропорту объявлена задержка рейсов до 12 часов, при этом сама воздушная гавань работает в штатном режиме.

"В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Один из пассажиров рейса Санкт-Петербург-Москва рассказал РИА Новости, что должен был вылететь рейсом в 11.05 мск. "Мы все сидим в самолете, причины задержки нам не объяснили", — сказал он.