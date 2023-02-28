НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — ПРАЙМ. Авиарейсы в турецкую Анталью из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

"Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") авиакомпания Red Wings запускает прямые регулярные рейсы в Анталью с 29 марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты в турецкий курортный город запланированы два раза в неделю по средам и пятницам.