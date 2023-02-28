МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Движение в воздушном пространстве Санкт-Петербурга в районе аэропорта Пулково будет закрыто до 13:20 мск, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на телеграмму Росавиации. Red Wings запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью

"Воздушное пространство ограничено до 10.20 UTC (13:20 мск — ред.)", — сказал он, уточнив, что это данные из телеграммы Росавиации.

Санкт-петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник власти города.

В экстренных службах города сообщили, что причиной закрытия неба стал неизвестный объект.

"В районе аэропорта "Пулково" летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным воздушной гавани, несколько самолетов, вылетевших из московского "Внуково", возвращаются в аэропорт.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Однако несколько воздушных судов, которые вылетели в Санкт-Петербург, возвращаются. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые должны отправиться в аэропорт Пулково", — сказано в сообщении "Внуково".

По данным онлайн-табло, рейс из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в 11.50 в аэропорту Мурманска, задерживается до 13.20.

На табло указано, что рейс авиакомпании "Смартавиа" должен был совершить посадку в аэропорту Мурманска в 11.50. Новое время — 13.20. Также из данных табло следует, что регистрация на рейс "Аэрофлота", который должен был вылететь из Мурманска в Петербург в 12.05, приостановлена.