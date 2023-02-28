МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") скорректировала выполнение нескольких рейсов в Санкт-Петербург и обратно на фоне информации об ограничении использования воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

"В соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства авиакомпания "Россия" скорректировала выполнение нескольких рейсов. Рейс FV 6018 Москва ("Внуково") — Санкт- Петербург отправлен в аэропорт вылета", — сказано в сообщении.

Ожидается задержка вылетов следующих рейсов из Санкт-Петербурга: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву ("Внуково"), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск Мурманской области.

"Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", — отметил авиаперевозчик.

Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти.