МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге сняли ограничение воздушного пространства над аэропортом Пулково, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Red Wings запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью

"Снято", — заявил он.

Ранее во вторник власти города сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы.

Согласно данным онлайн-табло калининградского аэропорта "Храброво", из-за закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом задерживаются 17 рейсов, из них восемь на вылет, в Москву, Петербург и Пермь.

"Будем обслуживать рейсы по мере их прибытия. Причины задержки нам не сообщаются", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Храброво".

Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над пунктом прибытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта "Домодедово".

"Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Санкт-Петербургом. При этом московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и готов обслуживать все рейсы", — заявил собеседник агентства.