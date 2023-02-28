Воздушное пространство Санкт-Петербурга вновь открыли, сообщил источник
Источник: ограничение воздушного пространства Санкт-Петербурга снято
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге сняли ограничение воздушного пространства над аэропортом Пулково, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Снято", — заявил он.
Ранее во вторник власти города сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы.
Согласно данным онлайн-табло калининградского аэропорта "Храброво", из-за закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом задерживаются 17 рейсов, из них восемь на вылет, в Москву, Петербург и Пермь.
"Будем обслуживать рейсы по мере их прибытия. Причины задержки нам не сообщаются", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Храброво".
Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над пунктом прибытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта "Домодедово".
"Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Санкт-Петербургом. При этом московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и готов обслуживать все рейсы", — заявил собеседник агентства.