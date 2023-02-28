МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Первые рейсы совершили посадку в Санкт-петербургском аэропорту Пулково после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани. Воздушное пространство Санкт-Петербурга вновь открыли, сообщил источник

Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы, сообщили ранее во вторник власти города. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты.

Российская авиакомпания S7 получила уведомление об открытии воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

"Мы получили NOTAM об открытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Все рейсы авиакомпании будут выполняться без изменений", — сказала она.

По ее словам, на момент закрытия воздушного пространства вылет рейсов из Москвы и Новосибирска был отложен на один час, сейчас они готовятся к отправке. Рейсы, который находились в полете в момент закрытия, продолжают следовать по маршруту и ожидаются в аэропорту по расписанию

Вылет рейса Казань — Санкт-Петербург задержан на 40 минут из-за временного режима работы аэропорта, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

"В связи с временным режимом работы аэропорта "Пулково" вылет рейса Казань — Санкт-Петербург (планируемое время вылета 11.40) задержан до 12.20", — пояснил он.