СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — ПРАЙМ. Крымские власти намерены запустить железнодорожное сообщение полуострова с регионами материковой России через новые территории, главным вопросом остается обеспечение безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов. На Крымском мосту временно ограничили движение для автомобилей и поездов

"Планы есть, здесь главный вопрос — безопасность. Как только военные и службы дадут отмашку, что это безопасно и вне досягаемости вражеской артиллерии, — все логистические схемы буду работать. Никаких ограничений нет. Пути есть, то есть физически все это возможно сделать. Мы хоть завтра готовы запустить", – сказал он журналистам.

Аксенов подчеркнул, что движение поездов дальнего следование, в том числе до Москвы, наладят после обеспечения безопасности транспортных коридоров.