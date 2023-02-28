МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. План развития системы послепродажного обслуживания российских самолетов предусматривает открытие нового склада запчастей в московском "Шереметьево", в 2026-2027 году в аэропорту планируется ввести в эксплуатацию центр техобслуживания и ремонта отечественных самолетов SSJ100 и МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"План развития системы ППО российских самолетов предусматривает открытие нового склада запасных частей в аэропорту "Шереметьево". На данный момент линейные станции технического обслуживания работают в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", в течение года такие станции будут открыты в трех региональных аэропортах, а до 2030 года — еще в семи городах по всей стране. Кроме того, в 2026-2027 году в аэропорту "Шереметьево" планируется ввести в эксплуатацию центр техобслуживания и ремонта для самолетов Superjet и МС-21, который будет выполнять более тяжелые формы обслуживания", — рассказали в ОАК.

В пресс-службе отметили, что инвестиции в расширение эффективной системы ППО российской авиатехники — один из ключевых приоритетов ОАК. При поддержке государства соответствующая инфраструктура активно развивается, добавили в корпорации.

"На сегодняшний день обслуживание действующего парка SSJ100 обеспечивает дочерняя компания входящей в ОАК корпорации "Иркут" — "РАпарт Сервисез". Сформирован пул запасных частей, развернуты мощности для выполнения сервисных работ и подготовки авиационного персонала. В дальнейшем на базе этой инфраструктуры будет организовано обслуживание других самолетов российского производства, включая МС-21", — говорится в сообщении.