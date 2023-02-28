С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга подтвердили открытие неба над городом. Первые рейсы совершили посадку в аэропорту Пулково

"Небо над Петербургом открыто — все временные ограничения сняты", — сообщили городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее во вторник они сообщили, что аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации рассказал РИА Новости, что закрыто все воздушное пространство Санкт-Петербурга. Причина официально не уточнялась. Позднее другой источник заявил, что ограничения сняли.

Прибытие и вылет рейсов в калининградском аэропорту "Храброво" задерживается на 2-3 часа из-за ситуации с Пулково, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

"Ранее вылетевшие рейсы ЕО 884 (в Пермь — ред.) и SU 1001 (в Москву — ред.) возвращаются в аэропорт вылета. Прибытие и вылет рейсов после 11.00 (12.00 мск) задерживается, предварительно, на 2-3 часа", — сообщили в аэропорту.

В аэропорту отметили, что пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.

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Некоторые из прилетевших в Санкт-Петербург пассажиров рассказали РИА Новости, что не заметили временного закрытия неба.

"Наш рейс длился ровно столько же, сколько и всегда, то есть больше 4 часов. Мы прилетели из Новосибирска, и только от вас услышали о каких-то проблемах в "Пулково", — рассказала корреспонденту агентства молодая семейная пара.

Женщина, которая, по ее словам, прилетела в Петербург из Стамбула, также рассказала, что не заметила никаких сбоев в расписании.

При этом, судя по табло аэропорта в зоне прибытия, некоторые внутренние рейсы сейчас задерживаются, в том числе рейсы из Тамбова, Москвы, Мурманска, Махачкалы, Кирова, Котласа, Апатитов, Самары.

В целом обстановка как в зоне прибытия, так и зоне отправления "Пулково" спокойная. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, встречающие пассажиров ведут себя как обычно и не начинают встречу с рассказа о закрытии неба над "Пулково".