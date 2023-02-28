МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В западной зоне военные провели тренировку по противовоздушной обороне совместно с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны РФ. В Санкт-Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве

"28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что "в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".