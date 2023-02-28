МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Авиаперевозчик "Аэрофлот" скорректировала расписание из-за временного закрытия воздушного пространства Санкт-Петербурга, сказано в сообщении авиаперевозчика. Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

"В соответствии с информацией госкорпорации по ОрВД об ограничении использования воздушного пространства Санкт-Петербурга "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Отмечается, что рейс SU1002 Москва — Калининград вернулся в "Шереметьево" и будет выполнен позже. SU014 Москва — Санкт-Петербург вернулся в "Шереметьево", также отменён рейс из Санкт-Петербурга SU015 и рейсы SU018/019 Москва — Санкт-Петербург — Москва. Рейс SU016/017 Москва — Санкт-Петербург — Москва будет выполнен на воздушном судне большей вместимости — Вoeing 777.

"Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", — добавила авиакомпания.

Ранее во вторник власти города сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации сообщал РИА Новости, что воздушное пространство Петербурга закрыто. Затем источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ограничение воздушного пространства в Петербурге снято. Правительство Петербурга примерно в 12.30 мск подтвердило, что небо над городом открыто, все временные ограничения сняты.