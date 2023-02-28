Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов
Авиавласти России и Индии договорились об увеличении числа авиарейсов с 52 до 64
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Авиавласти России и Индии договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, количество частот выросло с 52 до 64, сообщает Росавиация.
"Авиационными властями России и Индии с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения проведены консультации. В результате консультаций достигнуты договоренности об увеличении количества частот для назначенных авиакомпаний двух стран. Оно увеличено с 52 до 64", — говорится в сообщении.
Кроме того, теперь российские авиакомпании смогут выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот.