МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Посадки и высадки пассажиров пригородных поездов на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская", часть маршрутов будет продлена до Курского вокзала, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. ГТЛК поставит 20 электропоездов для Московских центральных диаметров

Расписание поездов будет изменено. Так, например, часть пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала через станцию Рижская второго московского центрального диаметра (D2), часть будет следовать от/до Стрешнево D2. "Ласточки" по маршруту Москва — Муравьево будут следовать от/до Курского вокзала. Движение поездов D2 будет осуществляться в прежнем режиме.

Изменения необходимы для строительства ТПУ "Рижская" и модернизации инфраструктуры Рижского вокзала. Как сообщили в пресс-службе РЖД, специалисты построят две новых платформы, обновят пути, а также возведут кассовый павильон для пригородных поездов. Реконструировать здание вокзала и закрывать его пока не планируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что модернизированный транспортный хаб объединит станции действующего D2, будущих D3 и D4, а также две одноимённые станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. Новый ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тысяч жителей трёх районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи.