На Рижском вокзале в Москве в течение полугода не будут останавливаться поезда
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Посадки и высадки пассажиров пригородных поездов на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская", часть маршрутов будет продлена до Курского вокзала, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Расписание поездов будет изменено. Так, например, часть пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала через станцию Рижская второго московского центрального диаметра (D2), часть будет следовать от/до Стрешнево D2. "Ласточки" по маршруту Москва — Муравьево будут следовать от/до Курского вокзала. Движение поездов D2 будет осуществляться в прежнем режиме.
Изменения необходимы для строительства ТПУ "Рижская" и модернизации инфраструктуры Рижского вокзала. Как сообщили в пресс-службе РЖД, специалисты построят две новых платформы, обновят пути, а также возведут кассовый павильон для пригородных поездов. Реконструировать здание вокзала и закрывать его пока не планируется.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что модернизированный транспортный хаб объединит станции действующего D2, будущих D3 и D4, а также две одноимённые станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. Новый ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тысяч жителей трёх районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи.
https://1prime.ru/transport/20230301/839938373.html