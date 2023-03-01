МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пассажирские автоперевозчики с 1 марта должны оповещать инвалидов посредством звукового и визуального информирования об остановке транспортного средства в остановочных пунктах, соответствующие изменения в приказ Минтранса РФ вступают в силу. Водителей предупредили о новых правилах движения с 1 марта

Оповещение должно происходить как для посадки, так для высадки таких пассажиров. Изменения касаются организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщении.

В Ространснадзоре отмечали, что за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры предусмотрен административный штраф: от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 25 тысяч — для юрлиц.