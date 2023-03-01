МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется порядок остановки перед такими ТС. Водителям электросамокатов в России ограничили максимальную скорость

Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду.

"Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания: В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии — перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!" — говорится в документе.

Разметка 1.17.2 — желтая зигзагообразная разметка.

К маршрутным транспортным средствам относятся автобус, трамвай и троллейбус, следует из новой редакции ПДД.