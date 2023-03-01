Вступило в силу ограничение по скорости для автобусов со стоячими местами
Автобусы со стоячими местами с 1 марта не должны ехать быстрее 70 километров в час за городом
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Водителям автобусов без ремней безопасности и со стоячими местами по новым правилам дорожного движения (ПДД) запрещено ехать со скоростью больше 70 километров в час вне населенных пунктов с 1 марта.
Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду.
"В пункте 10.3: абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, — не более 90 км/ч, другим автобусам — не более 70 км/ч", — говорится в постановлении.
Пункт 10.3 правил регламентирует скорость движения вне населенных пунктов.