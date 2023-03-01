МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Найденный бесхозный беспилотник нельзя трогать руками, его нужно сфотографировать, зафиксировав повреждения, если они есть, и передать правоохранителям, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ Аэронет Никита Данилов. В России могут появиться салоны по продаже дронов

"При обнаружении беспилотника, во-первых, его не стоит трогать руками. Нужно сфотографировать находку в нескольких ракурсах. Если на дроне есть учетный номер, а также видимые повреждения, сфотографировать надо так, чтобы они попали на снимок. Неплохо, если по фотографии можно будет определить и примерное местонахождение беспилотника при его обнаружении. Фотографии помогут подтвердить владельцу состояние, в котором был найден беспилотник, и избежать в дальнейшем возможных претензий и разбирательств", — сказал Данилов.

После этого, отметил он, о находке необходимо сообщить правоохранителям.

"Согласно пункту 2 статьи 227 ГК РФ, на нашедшего любую вещь распространяется обязательство заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления в том случае, если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны", — подчеркнул эксперт.

Также Данилов напомнил, что установить владельца найденного беспилотника и передать ему обратно находку можно с помощью специальных сервисов.