АФИНЫ, 1 мар — ПРАЙМ. В столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 16 человек, ранения получили не менее 85 человек, операция по разблокированию людей продолжается, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT. По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

Поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса, ЧП произошло около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. В результате столкновения произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.

"Операция по разблокированию людей продолжается. На данный момент погибли 16 человек, ранены 85 человек", — сообщил представитель пожарной службы.

По его словам, на место ЧП были направлены 40 пожарных и 17 машин, а также 30 автомобилей скорой помощи. Раненых вывозят в Университетскую больницу Ларисы, в экстренном порядке открыты больница общего профиля Ларисы и больница Катерини. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых, сообщил Вартакояннис.

Телевидение сообщает, что в поезде находились 350 человек. По предварительным данным, пассажирский поезд Афины-Салоники отправился рейс в 19:22.

Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.

В больницы выехал министр здравоохранения Танос Плеврис. Министр гражданской защиты Христос Стилианидис находится в оперативном центре гражданской защиты. Премьер-министр Кириакос Мицотакис постоянно получает информацию, сообщает ТВ.