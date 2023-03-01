МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Дешевле всего на мартовские праздники полететь из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, а из зарубежных направлений бюджетнее всего будет отправиться в Турцию, Египет и Индию, рассказали РИА Новости в сервисе по бронированию билетов "Авиасейлс". Каждый восьмой турист в России бронирует отель за несколько дней до поездки

"С 7 по 12 марта самые выгодные внутренние направления из Москвы — Санкт-Петербург и Казань, от 5,2 тысячи рублей туда-обратно, Нижний Новгород — от 6 тысяч рублей", — сообщили в сервисе.

Там отметили, что из зарубежных туристических направлений из Москвы на те же даты без пересадок дешевле всего будет полететь в Турцию — от 19,8 тысячи рублей туда-обратно, Египет — от 30 тысяч, Индию — от 34 тысяч рублей.

В сервисе также проанализировали, куда выгоднее с 7 по 12 марта отправиться из Санкт-Петербурга. Здесь на первом месте Москва — от 4,5 тысячи рублей туда и обратно. На второй строчке Калининград (от 7,2 тысячи), за ним — Казань (от 7,5 тысячи). А что касается зарубежных направлений, то из Петербурга дешевле всего полететь в Турцию (от 35,3 тысячи), Арабские Эмираты (от 56,5 тысячи) и Египет (от 77,3 тысячи).

"Если смотреть, куда россияне из разных городов забронировали билеты на разные даты в марте, то самыми популярными туристическими направлениями стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Израиль и Грузия. Из внутрироссийских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала", — добавили в сервисе.