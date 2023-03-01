МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет, сообщает Росморречфлот. Сухогруз Seamark затонул в районе Новороссийска

"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз "Yong Xing 56" флаг КНР… пострадавших нет", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Судно с грузом в 29 тысяч тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия в связи с поступлением воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна.

На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру сухогруза и водолазному осмотру осколка льда вокруг него.

"Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма № 1 по правому борту размером 2х1,5 м. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откатки воды из внутренних помещений", — рассказали в Росморречфлоте. Однако затопление внутренних помещений продолжилось.

К терпящему бедствие судну 28 февраля прибыл буксир "Рубин" Морспасслужбы с дополнительным оборудованием. Однако крен на нос продолжал увеличиваться, волны захлестывали погружающееся судно. В 05.46 мск 1 марта судно Yong Xing 56 затонуло на глубине 253 метра.

Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". "Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет", — сообщает Росморречфлот.