МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая отечественная авиакомпания "Аэрофлот" решила с 1 марта добавить в меню блюда с элементами фирменного стиля столетнего юбилея компании, сообщили в пресс-службе перевозчика. Россиянам рассказали, когда им на юбилей положены особые выплаты

Согласно тексту релиза, с 1 марта по 30 июня будет действовать новое меню бортового питания для всех классов обслуживания. Отмечается, что в создании блюд участвовал бренд-шеф АО "Аэромар" Владимир Соколовский.

"В честь 100-летия "Аэрофлота", которое будет отмечаться 17 марта, в блюдах нового меню бренд-шеф использовал элементы фирменного стиля юбилея. В презентации и подаче блюд отражено популярное художественное направление начала XX века — авангард. Именно это прогрессивное течение в искусстве взято за основу логотипа 100-летия "Аэрофлота", — подчеркнули в пресс-службе.

В компании добавили, что пассажирам будут предложены "террин из осетрины с сельдереем на чернилах каракатицы, икра из водорослей с соусом из фенхеля, карпаччо из осьминога, табуле с перловкой и артишоками, шпинатом, томатами черри, стейк из говядины с пюре, слайсами сельдерея, зернами граната и мясным соусом с добавлением зеленого перца", а также фирменный шоколад.

Помимо этого, на подголовниках, стаканах, дорожных наборах и других аксессуарах разместят логотип 100-летия, указали в пресс-релизе.