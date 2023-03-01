МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-феврале 2023 года снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в феврале выросла на 0,2%, показав положительную динамику впервые с февраля прошлого года, сообщила компания. РЖД увеличили пассажироперевозки на дальних поездах на праздники

"Погрузка на сети РЖД в феврале 2023 года выросла на 0,2%, до 97,2 млн тонн. Впервые с февраля 2022 года погрузка вышла в плюс!" — говорится в сообщении РЖД в среду. В абсолютных цифрах погрузка за первые два месяца текущего года составила 196,4 миллиона тонн, в феврале — 97,2 миллиона тонн.

Замгендиректора РЖД Алексей Шило в конце января сообщал, что компания прогнозирует снижение погрузки в феврале 2023 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а с марта рассчитывает выйти на рост.

Рост погрузки в январе-феврале показали зерно (+30,9%, до 4,8 миллиона тонн), строительные грузы (+18,6%, до 19,4 миллиона тонн), грузы в контейнерах (+0,9%, абсолютных цифр не приводится).

Снижение отмечено у каменного угля (на 1,2% — до 59,5 миллиона тонн), кокса (на 8,3% — до 1,8 миллиона тонн), нефти и нефтепродуктов (на 4,3% — до 35,6 миллиона тонн), железной и марганцевой руды (на 1,9% — до 18,5 миллиона тонн), черных металлов (на 11% — до 10,5 миллиона тонн), лома черных металлов (на 14,4% — до 1,4 миллиона тонн), химических и минеральных удобрений (на 6,5% — до 10 миллионов тонн), цемента (на 9,4% — 2,5 миллиона тонн), лесных грузов (на 25,2% — до 4,3 миллиона тонн), цветной руды и серного сырья (на 0,5% — до 2,8 миллиона тонн), химикатов и соды (на 14,4% — до 3,6 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 23,9% — до 4 миллионов тонн).

Грузооборот за первые два месяца текущего года вырос на 3,5% и составил 440,7 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 2,3%, до 535,9 миллиарда тонно-километров. Грузооборот за февраль вырос на 5,6% и составил 212,1 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 4,4%, до 264,1 миллиарда тонно-километров.