МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в феврале 2023 года выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в дальнем следовании — на 41,7%, сообщила компания. В российских ПДД появилось табло на автобусах "Внимание, пассажир!"

За январь-февраль по российским железным дорогам отправилось 164,8 миллиона пассажиров (+10,9%).

В абсолютных цифрах все перевозки в феврале составили 81,4 миллиона человек, из них в дальнем следовании — 7,3 миллиона человек.