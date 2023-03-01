МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В приложении "Яндекс Карты" добавлена функция оплаты парковок в Москве, позднее она появится и в "Навигаторе" компании, сказано в сообщении "Яндекса". В Госдуме оценили последствия введения новых ПДД для электросамокатов

В настоящее время оплата парковки также возможна через приложение "Парковки России", СМС и в личном кабинете на портале parking.mos и посредством паркомата.

"Московские водители могут оплачивать парковку в "Яндекс Картах" — там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого им не нужно переключаться между приложениями или платить по СМС", — сказано в сообщении.

Отмечается, что пользователям достаточно припарковать автомобиль и активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р, затем найти свою парковку и в появившейся карточке оплатить нужное время. Кроме того, парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно. В последнем случае деньги вернутся на парковочный счет.

"Сейчас все работает в приложении "Яндекс Карт" на Android и iOS, а позже появится и в "Навигаторе". Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами", — добавили в компании.