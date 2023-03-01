МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила новый интермодальный контейнерный сервис из Витебска в Шанхай через Владивостокский морской торговый порт, сообщила компания. Госдума одобрила упрощение экспресс-доставки товаров через Калининград

"Транспортная группа Fesco… запустила новый интермодальный контейнерный сервис по маршруту Витебск (Республика Беларусь) – Владивосток (Россия) – Шанхай (Китай)", — говорится в сообщении.

Сервис включает в себя железнодорожную доставку из Витебска во Владивосток, перегрузку в порту и далее перевозку морской линией Fesco в Шанхай. Транзитный срок – 30 дней, регулярность отправок – два раза в месяц с перспективой увеличения частоты перевозок, уточняет группа.

"Первый поезд, груженый 62 сорокафутовыми контейнерами Fesco, отправился из Витебска 14 февраля 2023 года. Это второй сервис Fesco из Республики Беларусь, ранее группа запустила железнодорожные перевозки из Минска во Владивосток", — сообщает Fesco.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.