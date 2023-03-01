МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Производители продовольственных товаров и торговые сети опасаются сокращения списка товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, эта ситуация сможет создать дискомфорт для потребителей, заявили РИА Новости их представители. Politico раскрыла, как Евросоюз изменил тактику в антироссийских санкциях

Тема сокращения примерно наполовину перечня товаров, которым не требуется перецепка на границе с европейских грузовиков на российские, будет обсуждаться в марте на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, написала в среду газета "Коммерсантъ". Сейчас ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп, включая продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, стекло, фармацевтическую продукцию, косметику, уточнило издание.

Сейчас важно избежать роста цен на товары первой необходимости, в том числе непродовольственные — например, средства гигиены, косметика и парфюмерия, моющие средства для дома, а также ключевые товары для ремонта жилья — краски, лаки, растворители, прокомментировал агентству председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Эти категории пользуются первоочередным спросом и отличаются высокой чувствительностью потребителей к цене. Обеспечение стабильного режима поставок этих товаров на российский рынок позволит сохранить доступные цены и психологический комфорт потребителей", — уверен глава АКОРТа.

"Для бесперебойного выпуска продуктов питания и сдерживания цен нужно, чтобы в списке исключений остались все текущие продовольственные товары и ингредиенты, необходимые для их выпуска", — уточняет зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.

"В противном случае мы можем столкнуться с необходимостью очередной перестройки логистических цепочек. Это повысит издержки, компенсировать которые в конечном итоге придётся за счёт потребителей, что в условиях низких доходов просто недопустимо", — заключил он.