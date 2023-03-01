ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе, сообщает Восточное МСУТ СК России. Китайский сухогруз затонул в Татарском проливе

Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Судно, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

"Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту затопления иностранного судна в Татарском проливе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сухогруз в результате сложной ледовой обстановки получил пробоину по правому борту, через которую начала поступать забортная вода. Экипаж эвакуирован на спасательном буксирном судне "Отто Шмидт".