МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Строительство железной дороги на участке Решт-Астара является одним из ключевых вопросов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Андрей в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали. Об этом сообщается на сайте кабмина России. Россиянам разъяснили последние изменения в ПДД

"Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали", — сказано в сообщении.

"Несомненно, на этом пути будут вызовы, которые будут устранены благодаря воле двух стран. При этом строительство железной дороги на участке Решт-Астара является одним из ключевых вопросов МТК "Север-Юг", — заявил Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.

Джалали, со своей стороны, рассказал о мерах, принятых в последние месяцы в банковской сфере, в сферах таможни, логистики и МТК "Север-Юг". Посол также подчеркнул, что, несмотря на наличие западных и восточных маршрутов МТК "Север-Юг", внимание к развитию морского флота и портов двух стран на Каспии в качестве среднего маршрута МТК "Север-Юг" приобретает особую значимость.