ДОХА, 1 мар — ПРАЙМ. Дубайская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai за 2022 год заработала рекордную для нее сумму в 327 миллионов долларов на фоне восстановления авиа- и туристической отраслей после пандемии COVID-19, сообщается в поступившем РИА Новости в среду финансовом отчете авиаперевозчика за прошлый год. Названы самые дешевые авианаправления из Москвы в марте

"FlyDubai сообщает о полученной в 2022 году исторической прибыли в размере 1,2 миллиарда дирхамов ОАЭ (327 миллионов долларов США), которая выросла на 43% по сравнению с 2021 годом, что говорит об успехе бизнес-модели перевозчика, основанной на экономической эффективности и гибкости", — отмечается в ежегодном отчете.

Кроме того, по данным авиакомпании, ее общий годовой доход по сравнению с 2021 годом вырос на 72% и составил 9,1 миллиарда дирхамов (2,5 миллиарда долларов), в 2021 году он не превысил 5,3 миллиарда дирхамов (1,4 миллиарда долларов). Компания перевезла 10,6 миллиона пассажиров, что на 89% больше по сравнению с 2021 годом.

Согласно статистике FlyDubai, в 2022 году ее флот пополнился 17 новыми самолетами, что является рекордным количеством приобретений перевозчика за год. В прошлом году авиакомпания наняла 1,3 тысяч сотрудников, что стало самым массовым набором персонала в этой организации за все время ее существования.