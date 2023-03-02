МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов после того как отработают 12 часов — такую норму предложил Минтранс, пишут "Известия". "Москвичи" пополнят российский автопарк такси и каршеринга

Ведомство подготовило проект постановления "Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси", который предусматривает ограничение времени работы водителей такси и определяет правила, по которым агрегаторы будут передавать заказы таксистам.

После того как водитель отработает 12 часов, он не сможет получить новый заказ от агрегатора — в министерстве считают, что это позволит свести к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью граждан.

Работать без перерыва все 12 часов таксист не сможет — не позднее чем через пять часов после начала смены он должен будет сделать перерыв. В противном случае, согласно проекту документа, получение им заказов будет временно приостановлено. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам водитель. Общее время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.

Предполагается, что агрегаторы, осуществляющие деятельность через интернет, должны рассчитывать время, после которого они приостановят или прекратят передачу заказов, на основании данных о начале работы, поступающим им от самих водителей. Компании, работающие в офлайн-режиме, должны вести эти расчеты "на основании данных журнала регистрации заказов службы заказов легкового такси".

Документ также вводит порядок, при котором водитель не сможет получить новый заказ, пока не завершит предыдущую поездку.

Эксперты и агрегаторы такси отмечают, что инициатива, связанная с ограничением времени работы таксистов, направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров, однако признают, что техническая сторона этого вопроса требует доработки.