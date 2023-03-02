Белоруссия хочет завершить покупку комплекса "Бронка" в 2023 году
Глава Минтранса Авраменко: Белоруссия хочет купить портовый комплекс "Бронка" в 2023 году
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает в 2023 году завершить сделку по покупке комплекса "Бронка" в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщил в четверг в Минске глава минтранса республики Алексей Авраменко.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости сообщил, что прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", входящего в Большой порт Санкт-Петербурга.
"Сделка в процессе, думаю, в ближайшее время завершится… Речь о покупке", — сказал министр журналистам.
Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли завершить сделку в этом году. "Да, конечно", — сказал министр.