МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о безразрешительных автоперевозках и о выравнивании авиатарифов, сообщил в четверг министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Названы самые дешевые авианаправления из Москвы в марте

"В рамках союзной программы (по углублению экономической интеграции — ред.) завершаем (реализацию предусмотренных мероприятий — ред.)… У нас остались нереализованными два соглашения, над которыми мы работаем. В первом полугодии 2023 года мы должны выйти на подписание соответствующих соглашений — в части поэтапного перехода на безразрешительную систему (выполнения автомобильных перевозок — ред.) и по авиационным тарифам, где мы должны выровнять условия", — сказал министр журналистам.

Он подчеркнул, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.