МИНСК, 2 мар — ПРАЙМ. Глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что в условиях потери грузооборота Белорусской железной дорогой (БЖД) из-за западных санкций планируется развивать через территорию республики транзитные перевозки в направлении Китай-Европа. Белоруссия изучит возможность покупки российских гражданских самолетов

"Отдельный блок вопросов — контейнерные (железнодорожные – ред.) перевозки Европа-Китай. Это — то направление, которым мы активно занимаемся с нашими китайскими партнерами, чтобы обеспечить бесперебойный транзит грузов", — сказал Авраменко журналистам в четверг в Минске.

Он рассказал, что в прошлом году порядка 30% транзитных перевозок ввиду санкций ЕС выпало из перевозок БЖД, а это – один из основных источников ее дохода. Министр подчеркнул, что из-за санкций потери в грузообороте БЖД в целом составили порядка 20%.

"Эту задачу (восполнение грузооборота БЖД – ред.) надо решать в 2023 году. Мы перестраиваем схему работы Белорусской железной дороги, ориентируемся на вывоз-ввоз (развитие грузоперевозок экспортных и импортных грузов – ред.), хотим сохранить тот транзит, который на сегодняшний момент есть. И привлечь дополнительные объемы, например, казахстанских, таджикских, узбекских грузов – из стран, (поставки) из которых разрешены (Западом – ред.) и (грузы — ред.) могут беспрепятственно двигаться в направлении ЕС", — сказал Авраменко.

Однако он отметил, что определенным сдерживающим фактором является ситуация с пограничными пунктами пропуска. Министр напомнил о решении Литвы закрыть на границе с Белоруссией один из пограничных железнодорожных пунктов пропуска — "Бенякони – Стасилос" до 2024 года. "Ситуация непростая, мы отслеживаем, как дальше будут развиваться события. Эти ограничения (с стороны стран ЕС по работе наземных КПП на границе с Белоруссией — ред.), связанные с прохождением (транспортом – ред.) границы будут влиять на работу", — сказал он.

Глава минтранса отметил, что до масштабных санкций Запада белорусская транспортная отрасль в большей степени была ориентирована на транзит – автомобильный, железнодорожный. "Приходится перестраивать логистические потоки и цепочки. Это – масштабная работа по трансформации транспортной отрасли", — констатировал Авраменко.

Он добавил, что в текущих условиях перед железной дорогой прежде всего "стоит задача обеспечить вывоз белорусских экспортных грузов". "Скажу честно, мы мало чем можем повлиять на транзит тех российских грузов, которые ранее массово шли через нашу страну, например, каменный уголь… Так что задача – привлечение новых возможных потоков (грузов), которые сегодня разрешены (не попадают под санкции ЕС – ред.)", — заметил министр.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.