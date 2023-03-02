МИНСК, 2 мар — ПРАЙМ. Белоруссия планирует в ближайшее время подписать с Ираном соглашение о безразрешительной системе осуществления автомобильных перевозок, сообщил в четверг глава минтранса республики Алексей Авраменко. Белоруссия изучит возможность покупки российских гражданских самолетов

"Мы провели переговоры с Ираном. Думаю, в ближайшие две недели соглашение будет подписано", — сказал Авраменко журналистам.

Он добавил, что в Белоруссии и Иране определяются органы, которые будут уполномочены на подписание документа.

В феврале пресс-служба минтранса республики сообщала, что Белоруссия готовится подписать с Ираном соглашение о безразрешительном порядке осуществления международных автомобильных перевозок грузов и заинтересована в использовании возможностей транспортного коридора "Север — Юг". Об этом шла речь во время встречи Авраменко с замминистра промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Мусави в Минске. Ожидается, что документ позволит белорусским логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок в сообщении Белоруссия — Иран.