ТАШКЕНТ, 2 мар — ПРАЙМ. Аэропорт узбекистанского Навои с 20 марта начнет принимать грузовые рейсы Maersk Air Cargo, подразделения датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk, из Дании в Китай, сообщает в четверг пресс-служба АО Uzbekistan Airports. Maersk продала последние логистические активы в России

"Датская грузовая авиакомпания Maersk Air Cargo начнет полеты в Узбекистан по маршруту Биллунн — Навои — Ханчжоу — Навои — Биллунн. Первый рейс грузового авиаперевозчика запланирован на 20 марта 2023 года", — говорится в сообщении в телеграм-канале Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, на первом этапе датский авиаперевозчик будет летать на грузовых самолетах Boeing 767 по новому направлению шесть раз в неделю с последующим увеличением рейсов до 36 раз еженедельно. "Навоийский аэропорт станет трансферным пунктом для технической посадки, дозаправки авиатопливом и смены экипажа воздушных судов авиакомпании", — добавили в Uzbekistan Airports.

Компания Maersk — крупнейший в мире контейнерный перевозчик — была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 95 тысяч человек. В апреле 2022 года компания создала самостоятельное подразделение Maersk Air Cargo, центром для него стал второй крупнейший датский аэропорт Биллунн.