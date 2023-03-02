МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" (дочерняя компания Российских железных дорог, РЖД) расширила географию отправок по восточной ветке международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", сделав первую отправку на экспорт по этому маршруту с подмосковной станции Селятино, сообщила компания. Дерипаска призвал Россию помнить о своем происхождении

"АО "РЖД Логистика" организовало первую экспортную отправку по восточной ветке МТК "Север – Юг" с подмосковной станции Селятино. Запуск дополнительного маршрута – следующий этап развития нового железнодорожного сервиса, в рамках которого контейнерные поезда ежемесячно отправляются по восточному направлению коридора "Север – Юг" со станции Чехов", — говорится в сообщении.

Номенклатура товаров в составе контейнерного поезда включает средства по уходу за полостью рта, многослойную кровельную черепицу и деревянную мебель. Контейнеры проследуют по железной дороге до иранского порта Бендер-Аббас, после чего будут перегружены на судно и доставлены в пункты назначения.

"Использование терминала "Селятино" в качестве точки отправления по восточной ветке МТК "Север – Юг" в перспективе позволит расширить грузовую базу за счет продукции АПК и других товаров, требующих перевозки в специализированном подвижном составе с поддержанием температурного режима", — поясняет компания.

По словам гендиректора "РЖД Логистики" Дмитрия Мурева, перспективность нового маршрута не вызывает сомнений в свете высокой актуальности МТК "Север – Юг" и растущего спроса на перевозки продукции АПК как в экспортном, так и в импортном сообщении.

"В результате работы Агрохаба "Селятино" существенно увеличиваются поставки российской сельскохозяйственной продукции в Китай и другие страны Азии. В этом году подмосковный Агрохаб планирует отправить на экспорт более 200 тысяч тонн продукции, будет также расширена география поставок", — цитирует компания слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.